Россияне рассказали про стоимость празднования Пасхи в 2025 году

Исследование Fix Price и Института Человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало , во сколько обойдется россиянам Пасха в 2025 году.

В 2025 году Пасху встретят не меньше 86% россиян. Подавляющее большинство из них — это люди старше 55 лет. При этом 67% назвали событие семейным. Почти половина, 46%, сослались на религию.

Почти 50% россиян тратят до тысячи рублей на празднование Пасхи. 37% превышают эту сумму, а еще 12% готовы отдать все пять тысяч рублей. Лишь 5% россиян ответили, что готовы организовать себе празднование на сумму более пяти тысяч рублей.

78% респондентов отказались дарить подарки на Пасху: примерное такое же количество ответило, что лучше угостит близких вкусной едой. 33% будут дарить что-то тематическое, 23% — товары для дома, а еще 20% — какие-либо элементы декора.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как обманывать россиян пасхальными ботами в Telegram.