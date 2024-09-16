Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Россиянам для счастья в среднем достаточно 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем полгода назад, когда граждане РФ называли сумму в 215 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Больше всего денег хотят зарабатывать москвичи. Жителям столицы для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Владивосток. Там жителям достаточно 270 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону (257 тысяч рублей).

В топ-5 по зарплатным ожиданиям также вошли Тюмень (253 тысяч) и Красноярск (250 тысяч).

Санкт-Петербург оказался лишь на 11-й строчке рейтинга, разделив его с Казанью. Жители этих городов сообщили, что хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц.

Несколько скромнее оказались жители Кирова (190 тысяч рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч рублей) и Ижевска (212 тысяч рублей).

В опросе приняли участие 20,5 тысяч человек старше 18 лет.

Опрос проводился с 12 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тысяч рублей.