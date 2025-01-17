«Ъ»: россияне с начала СВО бросились массово скупать антидепрессанты

Жители России приобрели рекордное количество антидепрессантов с начала специальной военной операции, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные из фармацевтической отрасли.

Как отмечает издание, в прошедшем 2024 году жители России активно приобретали препараты для лечения депрессии. Это связано с усилением чувства беспокойства после начала военных действий на Украине.

«В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. Тогда продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности после начала военного конфликта на Украине», — говорится на сайте издания.

В связи с повышенным интересом потребителей к определенным препаратам, некоторые из них временно пропадают с аптечных прилавков. В частности, в начале текущего года возник дефицит «Золофта», который входит в число наиболее востребованных антидепрессантов в России.

Ранее статистик Лебединская предупредила о росте стоимости бытовой техники в России на 10-20% в 2025 году.