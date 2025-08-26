Россияне с сентября могут остаться без эскалаторов в торговых центрах

С 1 сентября владельцы торговых центров (ТЦ) и других объектов коммерческой недвижимости могут приостановить работу траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Отмечается, что причиной таких возможных мер стало истечение срока действия технических освидетельствований, выданных до 1 сентября 2024 года, и отсутствие новой системы аттестации организаций для проведения таких проверок.

Союз торговых центров России обратился к главе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Александру Трембицкому с просьбой разъяснить возможность дальнейшей эксплуатации данного оборудования.

Отмечается, что юридически с 1 сентября эксплуатация эскалаторов и траволаторов становится невозможной, из-за чего возникают серьезные риски для арендаторов. Под угрозой остановки находятся около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов с эскалаторами, а также бизнес-центры, социальные и медицинские учреждения по всей стране.

Союз торговых центров предлагает ввести переходный период до 1 сентября 2027 года, в течение которого освидетельствование можно проводить по старым правилам, либо продлить срок действия прежних сертификатов.

Также владельцы ТЦ считают необходимостью ускоренное создание и публикацию реестра аккредитованных лабораторий для решения проблемы в долгосрочной перспективе.

