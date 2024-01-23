Россияне смогут бронировать отели через «Госуслуги»

Российские власти рассмотрят введение новой возможности для граждан касаемо регистрации в гостиницах с использованием государственного приложения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пока в кабмине России рассматривают проект, который значительно упростит жизнь путешественников в России и работников сферы туризма и гостеприимства. Нововведение предполагает, что граждане смогут использовать «Госуслуги».

Однако и без приложения рассматривают еще один способ: регистрацию в гостиницах по загранпаспорту. Однако в этом случае нужно иметь биометрические данные. Если проект одобрят, то туристу необязательно будет предъявлять документ.

Эти инициативы внесли в дорожную карту, где вносят корректировки в нормативы туризма. Это поможет упростить внутренний туризм в РФ, а также помочь развитию сферы в целом.

Ранее сообщалось, что туроператор перечислила самые шокирующие вещи в Таиланде, к которым нужно быть готовым приезжим.