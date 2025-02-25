Россияне смогут пить бесплатную воду из фонтанчиков во Внуково

В аэропорту Внуково, расположенном в столице РФ, планируется установка питьевых фонтанчиков, предоставляющих бесплатную воду. Информация об этом поступила из московского отделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Администрация аэропорта уже подписала соглашение о монтаже данных конструкций, в частности, они будут размещены в зонах ожидания международных и внутренних рейсов, где действуют особые требования к безопасности. Пассажиры и гости аэропорта смогут свободно и бесплатно пользоваться питьевой водой.

Ранее ФАС инициировала расследование в отношении высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.