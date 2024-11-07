Застрявшая на лайнере в Японии россиянка рассказала об обстановке на борту

Пассажирка круизного лайнера, застрявшего в Японии, рассказала RT о ситуации на борту «Спектр морей». Она отметила, что многие туристы попали в затруднительную ситуацию с билетами.

Туристы должны были достигнуть Шанхая 9 ноября, однако в итоге их прибытие затянулось до 11 числа. Многие туристы приобретали невозвратные билеты и, следовательно, не успеют на свой самолет. При этом им придется потратить до 250 тыс. рублей на возвращение домой.

Обстановку россиянка оценила как напряженную: туристам не разрешают покидать борт, хотя у них есть транзитные визы. Экипаж при этом убеждает пассажиров, что нужно подождать, ведь поломка якобы «небольшая».

По словам собеседницы канала, для успокоения пассажирам раздали бесплатный интернет и сделали скидку на алкоголь.

«То есть они на нас еще и заработать хотят. Думали, что если мы русские, то скидка на алкоголь все загладит. Но большинство из нас не стали покупать алкоголь, мы хотим обратно, на Родину», — отметила она.

Россиянка отметила, что соотечественники уже обратились в посольство РФ в Японии.

Напомним, что на круизном лайнере «Спектр морей» находятся 600 граждан России. Каждый приобретал билеты минимум 200 тысяч рублей.