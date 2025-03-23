Россияне смогут пройти по копии трубы из легендарной операции «Поток»

В Екатеринбурге установили копию трубы из операции ВС РФ «Поток», сообщает канал Храма-памятника на Крови, где соорудили макет.

Полностью копию трубы, по которой военные ВС России пробрались в тыл ВСУ в Судже, поставят к 25 марта. Тогда же откроется выставка, посвященная операции «Поток». Труба будет протяженностью 16 м: по ней сможет пройтись каждый желающий, частично повторив путь бойцов.

«Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего Духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов», — сообщается в Telegram храма.

Напомним, что российские бойцы прошли по газовой трубе Уренгой — Помары — Ужгород в тыл украинских военных 8 марта 2025 года. Таким образом им удалось пробраться в тыл противника, разгромить его и освободить ряд населенных пунктов в Курской области.

Ранее были раскрыты подробности гениальной операции российских военных в Курской области.