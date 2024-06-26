Россияне смогут задать вопрос экипажу МКС в рамках нового международного проекта

«Роскосмос» совместно с телеканалом RT запустили международный проект, где жители трех континентов и пяти стран мира БРИКС смогут пообщаться с астронавтами на Международной космической станции (МКС).

Жители России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки смогут узнать у космонавтов о профессии, обстановке на околоземной орбите, задать любые вопросы. Это стало возможным благодаря проекту RT и корпорации «Роскосмос». Отмечается, что авторов самых оригинальных вопросов наградят: лучших позовут на космодром на демонстрацию запуска настоящей ракеты.

Космонавты с МКС ответят на все вопросы жителей стран БРИКС в прямом эфире. Все подробности можно узнать на канале RT.

Ранее сообщалось, что аналог Starlink от российских производителей прошел первый этап испытаний.