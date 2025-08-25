Россияне стали брать на 65% больше займов на образование

В период с июля по август 2025 года россияне взяли рекордное количество микрозаймов для приобретения товаров к школьному сезону, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование WEBBANKIR.

Согласно проанализированным данным, доля займов на образовательные цели достигла 4,6%, что существенно превышает показатели предыдущих лет.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 3,3%, а в 2023 году — лишь 2,6%. Последний раз подобный всплеск спроса на образовательные микрозаймы наблюдался весной 2020 года, когда доля достигла 4,1%.

Анализ показывает смещение пика займов на более ранние сроки. Если в 2023 году наибольшее количество займов приходилось на конец лета, то в 2024 году разница между августом и июлем сократилась до 10%.

В 2025 году в июле займы на образовательные цели брали на 65% активнее, чем в августе. Такой рост обусловлен увеличением расходов на подготовку детей к школе и желанием родителей сэкономить, поскольку школьные товары традиционно дорожают к концу августа.

Россияне стремятся заранее приобрести портфели, учебники и канцелярские товары, в то время как школьную форму чаще покупают ближе к 1 сентября. Исследование проведено на основе анализа более 500 тыс. микрозаймов, выданных за последние пять лет.

