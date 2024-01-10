Россияне стали массово бронировать отели в Абхазии

«Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса по бронированию отелей сообщает, что россияне устремились в январе в Абхазию: количество туристов увеличилось в два раза, по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

Даже в самые бюджетные направления стали чуть дороже, чем в 2023 году. Известно, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отелях Абхазии увеличилась до 5400 рублей, или на 20%. Тем не менее это направление остается одним из самых доступных.

Абхазия вошла в топ самых популярных мест для отдыха в январе. На втором месте Киргизия, где бронирований на 77% больше в январе 2023 года, чем в текущем. Также россияне устремились в Грузию, где рост брони составил 21%. Однако в последней уже не такие приятные цены на жилье: 7100 рублей за ночь в гостинице.

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