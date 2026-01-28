Россияне стали массово покупать осиновые колья и обереги

Российский рынок эзотерических товаров переживает необычный бум, пишет ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ. В 2025 году общий спрос на магические атрибуты в стране вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Особенно заметным стал рост продаж товаров, традиционно ассоциирующихся с защитой от темных сил. Лидерами стали обереги: спрос на них увеличился в 2,2 раза, а их доля в общем объеме продаж эзотерической продукции достигла 36%. Средний чек за такой товар составил 498 руб.

Еще более впечатляющий скачок зафиксирован в категории «осиновые колья», которые в фольклоре считаются главным оружием против вампиров. Спрос на них подскочил в четыре раза, а средняя цена покупки остановилась на отметке 333 руб.

Среди других популярных категорий — руны (рост спроса на 43%, средняя цена набора — 672 руб.), стеклянные шары для гаданий (рост на 101%), куклы вуду (рост на 63%) и маятники для биолокации (рост на 34%). При этом спрос на карты Таро, напротив, снизился на 5%.

Аналитики отмечают выраженную сезонность интереса к магической атрибутике. Летом 2025 года продажи подобных товаров на крупных маркетплейсах резко шли на спад, а интерес к картам Таро и вовсе падал почти на 50% по сравнению с другими периодами.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) предупредил об опасности спиритических сеансов.