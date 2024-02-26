Россияне стали массово запасаться чесноком

Россияне стали гораздо активнее скупать чеснок и еще ряд продуктов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на результаты аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Специалисты подсчитали индекс покупок с 1 января по 20 февраля 2024-го и сравнили показатели с аналогичным периодом 2023 года. Оказалось, что россияне стали чаще покупать чеснок (+15%), имбирь (11%), а также лимоны (7%).

При этом средний чек на эти продукты вырос. Так, на чеснок он увеличился до 281 рубля (+51%), на имбирь до 288 рублей (+18%), а на лимон до 139 рублей (+18%).

«В текущем сезоне дополнительным фактором более высокого уровня покупок послужило частое колебание температур в центральной части страны. Покупатели, особенно старшее поколение, в такой обстановке предусмотрительно стремятся обезопасить себя от рисков простудных заболеваний», — отметили в пресс-службе ресурса.

При этом чеснок, имбирь и лимон покупали чаще, чем в 2023 году. Связано это не только с эпидемиологической обстановкой, но и с перепадами температур. Также некоторые жители стараются укреплять свой иммунитет такими базовыми продуктами.

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