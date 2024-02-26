В Роскачестве объяснили новости о запрете стевии в России

Стевия считается натуральным подсластителем, который наиболее актуален для людей с диабетом и худеющих. Однако с 27 февраля добавку исключат из перечня использования пищевых добавок. Получается, что предприятиям больше нельзя будет использовать стевию и еще ряд добавок. Пояснения по этому вопросу дали в Роскачестве, сообщает KP.RU .

Очень многие добавки давно не используются, заменены на нечто новое или оказываются небезопасными. Роскачество восемь лет корректировало этот список, удалив в конечном итоге 19 добавок. При этом шесть позиций добавили.

Удивительно, но из списка разрешенных к использованию добавок в ЕАЭС исключили стевию. Это вызвало вопросы, ведь подсластитель считался наиболее безопасным, а главное — важным для некоторых категорий населения.

«Из перечня исключена стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии. Но остался стевиолгликозиды Е 960. По сути – это тот же экстракт стевии. Просто для него точнее прописана спецификация (процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей, содержание токсичных примесей и др.). То есть в регламенте устранили дублирование в пользу позиции с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки», — объясняют в Роскачестве.

Таким образом из продажи стевию никто убирать не намерен. Просто добавка перешла в другую категорию.

Ведомство почистило список от добавок на основе алюминия. Как оказалось, их нельзя применять одновременно, так как есть определенная разрешенная дозировка, которую могут нарушить. При переборе алюминиевых добавок можно нанести вред здоровью. Как пояснили в Роскачестве, абсолютно все добавки должны быть «однозначно безопасными».

Ранее сообщалось, что шоколад может подорожать в России из-за неурожая какао-бобов.