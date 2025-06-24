Россияне стали оставаться без связи в Египте из-за нового закона о пошлине на телефоны

Туристы из России, которые прибывают в Египет, сталкиваются с блокировкой смартфонов из-за введения закона об обязательном налоге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Египте в 2025 году ввели новый закон, по которому все владельцы новых смартфонов обязуются уплатить 38% от стоимости устройства в качестве налога. Те смартфоны, которые в течение 90 дней не проходят регистрацию, блокируются.

«Без связи остаются те, кто не в первый раз за год въезжает в Египет и имеет местную сим-карту. У них проходят те самые 90 дней, за которые нужно зарегистрировать телефон», — указал микроблог.

В итоге путешественники остаются и без телефонной связи, и без возможности подключиться к Wi-Fi. Для разблокировки необходимо оплатить порядка 10–20 тыс. руб. налога. Те же самые проблемы наблюдаются и у людей, которые пытаются въехать в страну с двумя телефонами. Им еще на таможне объясняют, что за второе устройство необходимо заплатить деньги.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса «Краса Российской империи» пережила клиническую смерть после падения с девятого этажа в турецком Мерсине. Друг, с которым девушка приехала отдыхать, едва не погубил девушку. По ее словам, во время ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ее, после чего она перевернулась через перила балкона.