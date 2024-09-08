Россияне стали реже покупать квартиры в ипотеку

Россияне стали реже оформлять ипотеку при покупке жилья. Доля граждан, использующих для этих целей средства банка, сократилась до 42%, сообщил в интервью изданию «Известия» директор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По словам эксперта, в настоящее время покупатели чаще приобретают жилье за наличные денежные средства, причем как на вторичном, так и на загородном рынке.

А вот для покупки квартир в новостройках по-прежнему чаще используются заемные средства, отметил Жалнин.

Сегодня первичный рынок находится в более уязвимом положении из-за отмены льготной ипотеки, что и привело к снижению спроса на жилье в новостройках, сообщил он.

Главный риск в том, что чем меньше строят жилья, тем оно дороже, а с учетом инфляции и других факторов в перспективе его доступность еще больше снизится, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что россияне смогут гасить долги за обанкротившихся родственников.