Россияне стали скупать роман Кинга «Мeртвая зона» после покушения на Трампа
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Жители России стали гораздо активнее интересоваться книгами «Короля ужасов» Стивена Кинга, сообщает «Газета.ру». Особы спрос наблюдается на роман «Мeртвая зона».
Интерес к книге американского писателя вырос после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Россияне скупают роман «Мeртвая зона», который написан в жанре политического триллера.
Сервис Литрес подсчитал, что за неделю продажи электронного формата книги выросли в 15 раз. То есть, в день приобретают не менее 100-200 книг. Это подвинуло «Мeртвую зону» в лидеры по продажам среди цифровых материалов.
Отметим, что сюжет кинговского произведения рассказывает о схожих событиях в США. По сюжету, герой Джон раскрывает запутанные преступления. Помогает ему в этом дар ясновидения. Неожиданно он увидел, как рвущийся к власти политик развяжет войну и хаос. Он решил остановить его любой ценой.
Напомним, 13 июля на митинге в Пенсильвании напали на Трампа. Ему ранило ухо. Самого стрелка ликвидировали, его мотивы до сих пор неизвестны.
Ранее в ФБР заявили, что Трамп мог получить осколочное ранение.