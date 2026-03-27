Отдых подорожал на 25%, а туристов стало меньше: ФАС просят проверить цены в отелях Анапы

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены, которые взлетели до небес, не оглядываясь ни на спрос, ни на инфляцию. Об этом сообщает «Life.ru».

По данным общественников, стоимость размещения в премиум-отелях (4–5 звезд) на юге России, включая Анапу, за год подскочила на 20–25%. На майские праздники в пятизвездочных гостиницах цены выросли на 20%, в бюджетном сегменте — на 10%. А в июле, как ожидается, трехзвездочные отели добавят сверху еще 20%. При этом инфляция в стране едва перевалила за 5,5%.

Но самое интересное — в цифрах спроса. Доля российских курортов в общем объеме продаж организованных туров на лето снизилась с 10% до 6–8%. Общий объем продаж туров по России и ближнему зарубежью упал на 15%. Ранние бронирования в Анапе выросли всего на 20,7% — это ниже прошлогодних показателей. Получается: туристов меньше, а цены выше. Причем значительно выше.

Заявители просят ФАС проверить, нет ли в действиях местных отельеров нарушений статей 10 и 11 закона «О защите конкуренции». В «Сорока Сороков» считают: тарифы установили без учета реальных рыночных факторов. Если нарушение подтвердится, отелям грозит не только штраф, но и предписание снизить цены.

