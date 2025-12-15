Россияне встретят Новый год под влиянием магнитных бурь

Ученые Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прогнозируют начало слабой магнитной бури на Земле 30 декабря, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей в предновогодние дни.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитное возмущение достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале — это минимальная категория, но способная вызвать незначительные сбои в радиосвязи и колебания напряжения в энергосистемах высоких широт.

Кроме того, специалисты не исключают слабые магнитные бури уже в ближайшую среду и четверг, 17 и 18 декабря, а также отдельные геомагнитные возмущения 23 декабря. В настоящее время магнитосфера планеты находится в спокойном состоянии после предыдущих бурь, наблюдавшихся с 11 по 13 декабря.

Причиной предстоящих явлений, вероятно, стал мощный выброс солнечного вещества — протуберанец, который Солнце «отпустило» от себя 12 декабря. Специалисты лаборатории зафиксировали и опубликовали этот процесс на видео, где в течение суток видно, как гигантский сгусток плазмы медленно отделяется от поверхности звезды. Такие выбросы, достигая окрестностей Земли через несколько дней, и вызывают колебания магнитного поля планеты.

Несмотря на то что предстоящая буря классифицируется как слабая, она может стать источником головных болей, перепадов настроения, нарушений сна и общего недомогания для чувствительных к геомагнитной активности людей. Наибольшее влияние буря окажет на жителей высоких широт, где эффекты магнитных бурь проявляются сильнее.

