Россияне выбрали топ-7 термальных курортов для оздоровительного отдыха

Сервис путешествий составил рейтинг лучших в России локаций с термальными источниками, идеально подходящих для восстановления сил и здоровья внутри страны. Список лидеров представлен изданию «Лента.ру».

Возглавили национальный хит-парад курортов два знаковых города-курорта. В Сочи туристов привлекают легендарные сероводородные источники Мацесты, расположенные прямо в черте города. В Пятигорске обязательным к посещению стали природные «Бесстыжие ванны» — купели с минеральной водой в каменных чашах на горе Машук.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на термальный комплекс «Верхний Бор» в Тюменской области и знаменитую своими целебными водами Белокуриху на Алтае. Для любителей экзотики и дикой природы отличным выбором станут Апачинские источники на Камчатке, чья высокая температура позволяет согреться даже в местную прохладную погоду.

Замыкают список семь фаворитов бурятские Хакусы, где вода круглый год прогрета до 45–47 градусов, и крымское Сакское озеро, популярное благодаря уникальным возможностям грязелечения.

