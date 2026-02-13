Россияне выдвинули ультиматум по четырехдневке: деньги или выходной

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но только без удара по кошельку. К такому выводу пришли эксперты сервиса hh.ru, которые 13 февраля представили результаты масштабного опроса среди более чем 5,6 тыс. россиян, пишут Известия.

Выяснилось, что почти две трети сотрудников поддержат сокращение недели лишь при одном нерушимом условии: текущий уровень заработка должен остаться неприкосновенным. Еще 14% респондентов готовы работать четыре дня, если им не увеличат продолжительность смены. При этом нашлись и те, кто ради трех выходных согласен на более интенсивный труд — 12% участников не против работать по десять часов. Совсем малая доля опрошенных (6%) допускают переход на новый график даже с незначительным понижением оклада.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова обратила внимание на категоричных противников: лишь 2% работников не принимают четырехдневку ни при каких раскладах. В то же время 64% верят, что дополнительный день отдыха восстановит силы и поможет лучше концентрироваться. Почти пятая часть опрошенных не ждут изменений в продуктивности, а 11%, напротив, опасаются выгорания и авралов.

Лишние сутки россияне намерены потратить не на лежание на диване. Более 61% хотят проводить время с семьей и друзьями. Почти половина респондентов займутся саморазвитием, хобби или учебой. Укрепления нервной системы и снижения стресса от нового графика ждут 42% работников. Каждый четвертый потратит день на быт, а 14% рассматривают дополнительный выходной как шанс подзаработать.

Главный страх, который парализует энтузиазм, — потеря в деньгах. Его испытывают 73% участников. Ровно половина опрошенных боятся, что работодатели просто уплотнят пятидневку в четыре дня. Больше трети ожидают роста напряжения, а 25% переживают из-за возможного урезания отпуска.

