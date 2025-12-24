Россияне выступили в поддержку отца-скандалиста, наехавшего на Деда Мороза на утреннике

История о челябинском отце, который возмутился поведением Деда Мороза, забывшего подарить подарок его сыну на утреннике, получила новый поворот, пишет RT .

Ситуация сложилась драматично: после того, как ребенок спросил о подарке, аниматор просто отвернулся, оставив мальчика плакать. При этом, как отмечает отец ребенка Данил, сценарий спасения праздника был буквально на поверхности, ведь можно было по-доброму поговорить с малышом. Вместо этого Дед Мороз проявил равнодушие, испортив мальчику и праздник, и ощущение чуда.

Настоящее волшебство пришло в моменте не от взрослого в костюме, а от сверстника. Мальчик пожертвовал свой подарок и попросил ровесника не плакать. Ситуация, впрочем, все равно тронула многих. Сам отец устроил скандал, попал в ленту новостей, и эта сомнительная слава, конечно, оказалась неожиданной.

Данил в интервью RT рассказал, как его сын воспринял произошедшее.

«Наверное, он считает Деда Мороза жадиной. Сын сейчас успокоился. Нам сказали, что вроде как его подарок нашли в снегу на улице. Может, он выпал, когда несли», — сказал он.

Россияне выступили в поддержку отца и сына, которые оказались так разочарованы произошедшим. Теперь, чтобы окончательно стереть неприятный осадок, многие советуют Данилу самому стать режиссером праздника для сына — устроить домашнее представление с настоящим, внимательным Дедом Морозом или отправиться на одно из многочисленных новогодних мероприятий города, где организаторы гарантируют индивидуальный подход к каждому ребенку.

