Россияне забронировали все номера в секс-отелях Москвы на 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина отели категории 18+ испытывают настоящий бум: практически все номера уже раскуплены за 3,5 недели до праздника, сообщил телеграм-канал SHOT.

Гостиницы с обычными услугами не вызывают интереса. Наибольший спрос наблюдается к заведениям, которые предлагают разнообразные развлечения, включая секс-игрушки, гильотины, клетки и другие экзотические атрибуты.

Цены остаются на прежнем уровне, но за неделю до праздника ожидается резкий рост. Владельцы московских отелей категории 18+ рассказали, что в среднем проживания в номере с дополнительными атрибутами обойдется от 10 до 13 тыс. руб. за сутки.

Номера, оборудованные секс-машинами, стоят немного дороже — 13 600 руб. в сутки. В то же время цены на люксовые номера могут достигать 33 тыс. руб. за 12 часов отдыха.

Ранее сообщалось, что в доме Кличко обнаружили бордель c несколькими десятками женщин.