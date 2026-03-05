Россияне, застрявшие на Маврикии, не могут вылететь из-за проблем у Emirates

Российские туристы, застрявшие на Маврикии, оказались в отчаянном положении: авиакомпания Emirates потеряла их данные после того, как иранские беспилотники атаковали офис перевозчика в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил телеграм-канал Mash.

В результате удара рухнул дата-центр, и информация о бронировании более чем тысячи пассажиров исчезла. Теперь люди не могут подтвердить ни свое проживание, ни право на обратный рейс.

Одна из туристок рассказала, что в среду, 4 марта, с острова в Россию улетел полупустой борт. На него посадили только тех, кто был зарегистрирован до сбоя. Остальных не пустили, несмотря на свободные места.

В четверг, 5 марта, пассажиры сами приехали в местный офис Emirates. Некоторым из них удалось перебронировать билеты на 7 марта, однако российское посольство называет другую дату — 10-11 марта.

Тем, кто покупал тур через оператора, помогают организованно. А вот самостоятельным путешественникам авиакомпания оплатила проживание лишь на два дня. После потери данных выплаты прекратились. Люди остались без крыши над головой и питания, у многих заканчиваются деньги.

Аналогичные проблемы возникли у туристов на Мальдивах. В самой Emirates объяснили: пассажиров с конечным пунктом в Дубае принимают на борт только при наличии гражданства или вида на жительство в ОАЭ.

Транзит через Дубай возможен лишь при подтвержденном билете на следующий рейс со стыковкой не более шести часов. Остальным, включая россиян, рассчитывать на помощь перевозчика пока не приходится.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates отказалась брать на рейс с Мальдив россиян из-за гражданства.