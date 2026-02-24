Россияне жалуются на блокировку «Госуслуг» на 72 часа

Жители разных регионов России массово жалуются на блокировку доступа к порталу «Госуслуги» сроком на 72 часа. Об этом сообщил портал «Главный региональный».

Отмечается, что ограничения выдают без предварительного предупреждения и восстановить доступ быстро не удается. Среди пострадавших — пользователи из Екатеринбурга и других городов.

Один из жителей города рассказал, что блокировка возникла сразу после записи к врачу через портал. Подобные случаи фиксируются по всей стране.

В Министерстве цифрового развития РФ ранее предупреждали, что при выявлении подозрительной активности доступ к учетной записи может быть временно ограничен. Однако граждане утверждают, что никаких подозрительных действий не совершали.

Напомним, что ранее жители Нижнего Новгорода уже сталкивались с аналогичными блокировками после отправки жалоб на снег и сосульки в адрес коммунальных служб. Тогда доступ к аккаунтам закрывали без объяснения причин, и восстановить его удавалось только через несколько дней.

Ранее сообщалось, что в России запустили «близнеца» Telegram, который копирует его интерфейс и функции.