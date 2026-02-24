В России появился «близнец» Telegram

В России появился «близнец» мессенджера Telegram, сообщает интернет-газета «Время Биробиджана». Это приложение, которое выглядит и работает почти как оригинал, но в отличие от своего именитого собрата, не вызывает никаких претензий у Роскомнадзора.

Сходство действительно поражает: интерфейс практически скопирован, чаты и контакты синхронизируются на лету, вход осуществляется по номеру телефона, а звонки работают без всяких VPN. Для большинства пользователей разница практически неощутима — будто бы это и есть тот самый Telegram, но под другим именем.

Формально Telegram давно разрешил использовать свой открытый код и протокол, так что технически любой разработчик может создать совместимое приложение. И если Telegram все же заблокируют, это приложение продолжит функционировать.

Кроме того, в нем есть дополнительные функции, отсутствующие в официальной версии. В итоге получается элегантная конструкция: Telegram сохраняет репутацию «свободной платформы», приложение-«близнец» удерживает аудиторию, а регулятор получает более предсказуемую инфраструктуру.

И пока одни спорят о блокировках, другие просто скачивают новое приложение и продолжают пользоваться привычным интерфейсом. Для большинства это выглядит как техническая замена. Для рынка же — как весьма аккуратная перестройка.

