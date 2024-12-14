Спортсменка из Литвы Корнелия Дудайте решила проявить политический эпатаж и вышла на соревнования по функциональному фитнесу, надев на себя футболку с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой».

Как сообщает информпортал Delfi, оргкомитет турнира не проникся идеями Дудайте и просто дисквалифицировал литовку за ее неспортивное поведение.

«Россияне обратились к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали», — приводится в публикации.

Отмечается, что сборная Литвы предсказуемо оскорбилась дисквалификацией Дудайте. Причем настолько, что в полном составе снялась с соревнований и отправилась домой.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, дисквалификации литовки поспособствовал отец представителя РФ на соревнованиях Карима Янчинова Самир Янчинов, который обратился к организаторам турнира, потребовав наказать Дудайте за антироссийский демарш.

«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью „Сделаем Россию еще раз маленькой“. Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — сообщил Янчинов из Будапешта, где проходили соревнования.

Стоит отметить, что ранее с такой же надписью на майке в соцсетях появился глава киевского режима Владимир Зеленский. На что стилист Дубинин отметил, что в футболке с глупой надписью о России тот показал, что он недалекий человек.