Россиянин и пятеро иностранцев пропали без вести на Филиппинах

На Филиппинах в районе вулкана Талинис без вести пропали люди — гражданин РФ и пятеро иностранцев. Об этом сообщило Филиппинское агентство новостей.

По данным правоохранительных органов, среди пропавших значится 38-летний россиянин Антон Чернов, а также трое граждан Германии, Великобритании и Канады.

В настоящее время спасательные отряды и волонтеры активно занимаются поисками исчезнувшей группы. Сообщается, что туристы вышли в однодневный поход в среду утром, однако у них не было необходимого снаряжения для длительного пребывания в горной местности.

Гора Талинис представляет собой сложный вулкан, расположенный в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. С высотой около 1862 м над уровнем моря, она занимает второе место по высоте среди гор на острове Негрос, уступая лишь горе Канлаон.

Талинис является самой высокой вершиной в горном хребте Куэрнос-де-Негрос. Вулкан находится в 9 км к юго-западу от муниципалитета Валенсия и в 20 км от Думагете, административного центра провинции.

Ранее сообщалось, что турист в Китае выживал в горах 10 дней за счет зубной пасты.