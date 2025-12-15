Россиянин избил бывшую подругу из-за отказа платить по кредитам

В Воронеже местный житель жестоко избил свою бывшую подругу из-за нежелания гасить свой же кредит, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Мужчина ранее оформил на имя экс-возлюбленной кредиты. Когда настало время вносить платежи, у россиянина денег не оказалось. Кроме того, воронежец регулярно занимал деньги у девушки.

Пара рассталась около года назад. Именно тогда россиянка, желая обезопасить себя, попросила бывшего написать расписку, обязывающую его выплатить все долги.

В течение следующего года мужчина исправно вносил платежи, однако в начале декабря ситуация резко обострилась. Россиянин пришел к дому бывшей подруги и решил выпрыснуть всю агрессию на нее.

По словам родственников пострадавшей, он пришел в себя лишь в тот момент, когда осознал, что душит девушку. После инцидента он встретился с отцом бывшей возлюбленной. Ему он жаловался на свою жизнь, а также угрожал его дочери расправой.

