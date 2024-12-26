В Адыгее нашли повешенным подозреваемого в убийстве полицейского и его жены

Воронежца, подозреваемого в убийстве семейной пары из Белореченска, нашли мертвым в Адыгее. Об этом изданию «Ъ-Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

29-летний Дмитрий Фошенко был подозреваемым в убийстве 23-летнего сотрудника ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летней супруги. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в съемной квартире после пожара.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил угольное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ст. 105 УК РФ). Фошенко был объявлен в федеральный розыск по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

По информации издания, подозреваемый в этом преступлении был найден мертвым в Адыгее. Его автомобиль обнаружили рядом с местом происшествия.

Сейчас следственные органы проводят экспертизу, которая должна подтвердить личность погибшего и выяснить, связаны ли события с предполагаемым убийством. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом нашли останки журналиста Максима Максимова, пропавшего 20 лет назад, когда тот собирал информацию для журналистского расследования.