Россиянин намерен проплыть 60 километров по Енисею ради одной цели

Пловец из Нового Уренгоя примет участие в 600-километровом эстафетном заплыве, чтобы установить мировой рекорд, сообщила Lenta.ru.

Святогор Борнобаев примет участие в 600-километровом эстафетном заплыве по российской Арктике, в ходе которого каждый участник проплывет 60 километров по Енисею.

Это первый опыт российского пловца в марафоне, он намерен установить рекорд Гиннеса и мира. Весь маршрут участников эстафеты будет пролегать от Дудинки до Диксона.

В эстафете примут участие десять пловцов, каждый из них преодолеет по 60 километров. Мероприятие проходит с 21 до 27 августа. После завершения дистанции все пловцы отправятся на судне в Норильск.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Подмосковья завоевали 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ.