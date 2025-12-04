Россиянин напал на мужчину с металлической трубой и битой

В Долинске на Сахалине вынесли приговор местному жителю, напавшему на мужчину с металлической трубой и битой, сообщил портал ASTV. Инцидент произошел на земельном участке недалеко от дома подсудимого.

В ходе конфликта мужчина ударил оппонента металлической трубой больше одного раза, а также, удерживая в руках биту и пилу, угрожал ему физической расправой. Сахалинец обещал убить и распилить мужчину.

В суде подсудимый не признал вину в угрозе убийством, пояснив, что действовал, испугавшись за свое здоровье, и нанес удар, чтобы предупредить потерпевшего и его друга о недопустимости захода на его территорию.

Суд признал сахалинца виновным по п. «з» ч. второй ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. первой ст. 119 (угроза убийством).

