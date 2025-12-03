Сахалинец живет в кочегарке: в доме рухнула труба и провис потолок

Отмечается, что в доме рухнула печная труба, печка проваливается в подпол, а потолок сильно провис. Один из жильцов вынужден жить в кочегарке, а его супруга снимает квартиру в другом месте.

Дочь владельцев одной из квартир рассказала, что отец ночует в сарае, потому что в доме стало опасно. Мать уехала в съемное жилье. Семья годами добивается признания дома аварийным, но решение до сих пор не принято.

Жильцы обращались в комитет по управлению муниципальной собственностью и администрацию села Восход с просьбой предоставить временное жилье, но получили отказ. Чиновники объяснили, что дом пока не обследован и официально не признан ветхим или аварийным.

По словам представителей администрации, для изменения статуса здания необходимо инженерно-техническое обследование. Дом включен в план на первое полугодие 2026 года, а заявка на выделение средств направлена в министерство строительства области.

Жильцы возмущены такими сроками. По их словам, дом разрушается на глазах, а жить в нем уже невозможно.

Зимой ситуация усугубляется: стены промерзают, печь не держится, а обрушение может произойти в любой момент. Люди опасаются, что до обследования здание просто развалится вместе с ними.

