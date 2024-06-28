Россиянин под видом соискателя изучил украинский колл-центр мошенников

Корреспондент RT провел расследование о работе украинских колл-центров, где ведут активные схемы по выуживанию денег из россиян и граждан других стран.

Интернет-мошенники, они же скамеры, особенно активны на Украине. Средства, которые они получают с доверчивых людей, отправляются в пользу ВСУ. При этом колл-центры всегда в поиске кадров: в Сети масса предложений о трудоустройстве, чем и воспользовался журналист канала. Вакансии при этом описывают адекватно, подают как работу в офисе с определенными условиями: полный рабочий день, высокая зарплата, ряд обязанностей.

С журналистом из России связалась некая Елизавета и объяснила, что ждет потенциального работника. Оказалось, что дистанционная работа не предусматривается. После трех-пяти дней обучения человек сразу трудится в офисе, в попытках заработать заветные 47 тыс. гривен в месяц, что составляет около 100 тыс. рублей. Это при том, что средняя з\п на Украине — 17 тыс. гривен.

Зарплата в украинском колл-центре повышается, в зависимости от удачных звонков. Работник забирает 15% с каждого удачного обмана. Людям гарантируют, что никаких проблем с полицией якобы не будет. Схема обмана — ректорат, а жертвы — россияне, или, как «ласково» называют, орки.

«Начинаем с поиска базы, то есть организации, в которой работает орк. У нас есть программа, через которую вы можете узнать полную информацию о человеке, которому будете писать», — уточнила Елизавета.

Как правило, украинцы создают копии страниц руководителей, знакомых, общаются с ними в соцсетях или по телефону. Создают максимально подробную базу. Один человек - 15 минут. Используются все техники, включая и запугивание. Последнее время популярной и, увы, действующей, оказалась уловка о взломе банковских счетов. Россиян пытаются убедить, что украинцы набирают кредиты по данным человека и отправляют это ВСУ, якобы за это следует уголовная статья за предательство родины. Люди ведутся, перечисляя деньги на «безопасный счет». Часть правды в этом есть: средства действительно потом посылаются на нужны украинской армии.

Офисы спокойно открыты в Киеве, мошенники даже не прячут адреса и не скрывают деятельность. Есть свои отделы, вывески, все, как в приличной конторе. Россиян при этом разводят не только на деньги, но и действия. Часто после кражи средств обещают их вернуть, если жертва совершит определенную диверсию.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске задержали лжемага, который зарабатывал на доверии людей.