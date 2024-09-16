Россиянин получил срок за попытку подрыва здания военкомата в Новосибирске

Мужчину приговорили к 13 годам колонии за подготовку теракта в новосибирском военкомате. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Евгений Ряполов* приговорен к 13 годам лишения свободы по решению 2-го Восточного окружного военного суда за попытку подрыва военкомата в Новосибирске. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также Ряполову назначен штраф в размере 248 тыс. руб.

Взрывное устройство было обнаружено на окне военкомата 5 декабря 2023 года. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Его обвинили в покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следствие считает, что Ряполов хотел помешать проведению специальной военной операции.

Ранее на актера из «Короля и Шута» завели два уголовных дела из-за найденного у него подозрительного свертка при досмотре в аэропорту.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.