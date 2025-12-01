Россиянин получил срок за восемь изнасилований несовершеннолетних
Россиянина приговорили к 21,5 года за изнасилования несовершеннолетних
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Тамбовский районный суд Амурской области завершил рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, передает портал amur.life.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме для защиты личности и частной жизни пострадавших несовершеннолетних.
Мужчину признали виновным в совершении восьми особо тяжких преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и свободу подростков.
Следствие установило, что в период с 2017 по 2019 год он систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девушек. Преступник угрожал своим жертвам убийством
Суд, учитывая совокупность совершенных деяний и руководствуясь приговором Амурского областного суда, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 21,5 года. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что москвич получил 15 лет за четыре года насилия над дочерью сожительницы.