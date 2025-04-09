Россиянин попытался вывезти из ОАЭ бриллианты на 41 млн руб.
РБК: таможенники в Дагестане пресекли контрабанду бриллиантов на 41 млн руб.
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В Дагестане сотрудники таможенной службы задержали 33-летнего россиянина, пытавшегося вывезти из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) партию бриллиантов стоимостью 41 млн руб., сообщило РБК.
Отмечается, что мужчину задержали в «зеленом» коридоре, когда его остановили для личного досмотра. В результате проверки в тайнике, спрятанном в одежде, таможенники нашли шесть прозрачных драгоценных камней.
Экспертиза показала, что эти камни являются бриллиантами весом от 1 до 7,03 карата. Они подпадают под категорию «стратегически важных ресурсов».
Как позже выяснили правоохранительные органы, гражданин РФ купил драгоценные камни на международной выставке в ОАЭ с намерением перепродать их в своей стране.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб. Сами бриллианты таможенники изъяли.
Ранее стало известно, что мошенники использовали пассажиров аэропорта в Екатеринбурге для контрабанды.