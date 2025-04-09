Россиянин попытался вывезти из ОАЭ бриллианты на 41 млн руб.

Отмечается, что мужчину задержали в «зеленом» коридоре, когда его остановили для личного досмотра. В результате проверки в тайнике, спрятанном в одежде, таможенники нашли шесть прозрачных драгоценных камней.

Экспертиза показала, что эти камни являются бриллиантами весом от 1 до 7,03 карата. Они подпадают под категорию «стратегически важных ресурсов».

Как позже выяснили правоохранительные органы, гражданин РФ купил драгоценные камни на международной выставке в ОАЭ с намерением перепродать их в своей стране.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб. Сами бриллианты таможенники изъяли.

Ранее стало известно, что мошенники использовали пассажиров аэропорта в Екатеринбурге для контрабанды.