Россиянин с переломом черепа оказался в тайской тюрьме: мужчину арестовали прямо в больнице

Российский турист оказался в тюрьме на тайском острове Панган после инцидента с нападением, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Мужчина получил удар мачете по голове. С полученными травмами его госпитализировали. В больнице врачи установили у него осколочный перелом черепа.

В медицинском учреждении у туриста возникли финансовые трудности — он не смог оплатить лечение. В качестве залога за оказанные услуги ему пришлось оставить свой загранпаспорт.

После выписки россиянин попытался обратиться в полицию с заявлением о нападении, однако вместо помощи его арестовали.

Полиция задержала туриста по двум основаниям — просроченная виза и неоплаченный долг перед клиникой. Заявление от девушки пострадавшего не приняли из-за отсутствия у нее необходимых документов.

Теперь российскому гражданину грозит депортация с запретом на въезд в Таиланд сроком до 99 лет.

По предварительной информации, инцидент произошел во время поездки туриста с девушкой и ребенком в пригород Пангана. Пострадавшие предполагают, что причиной нападения стало недовольство местных жителей ведением видеосъемки.

