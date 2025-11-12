Россиянин слетал в Хорватию, описав забавы девушек на пляже словами «я бы на такое не решился»

Российский турист посетил пляж в Хорватии и поделился своими впечатлениями о развлечениях местных женщин. Об этом он поведал в своем блоге TrueStory Travel, который размещен на платформе «Дзен».

Автор статьи подчеркнул, что курорт в Пуле, известный как «дикий», привлекает внимание своими живописными скалами и особенно очаровательными девушками, которые там отдыхают. По его наблюдениям, эти девушки предпочитают нырять с высоты в воду, что добавляет особый шарм и динамику их отдыху.

«Мужиков, которые решились бы на такие прыжки, было в разы меньше. А вот девушки охотно прыгали в воду с десятиметровых скал. Я, кстати, тоже на такое не решился бы», — рассказал россиянин.

Тревел-блогер отметил, что хорватские девушки загорали на теплых скалах с прекрасным видом на море. Он также предупредил, что отдых на этом курорте не подойдет для тех, кто не привык к определенным условиям. По его словам, на многих пляжах отсутствуют раздевалки и уличный душ, что может стать проблемой для некоторых отдыхающих.

«Более того, даже туалет имеется не везде. То есть люди приезжают на такие пляжи именно ради "дикого" отдыха. А переодеваться и делать "прочие дела" надо, как говорится, в кустиках», — заключил автор.

