Россиянин смог вернуться домой, пробыв несколько лет в украинской тюрьме

Гражданин России Денис Елетин вернулся в Нижний Новгород после трех лет незаконного лишения свободы на Украине, где содержался в следственных изоляторах Одессы и Харькова. Это стало известно ИА «Время Н».

Освобождение моряка 2 октября стало результатом системной работы аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ при активном участии регионального омбудсмена Оксаны Кислицыной, к которой ранее обратилась супруга задержанного.

История началась в 2022 году, когда Елетин как старший помощник капитана грузового судна оказался заблокирован в порту Одессы после начала СВО — 23 июля сотрудники СБУ задержали его по сфабрикованному обвинению в призывах к изменению границ.

Особенностью дела стало давление на моряка: при конфискации телефона от него добились ложных признаний, прямо указывая, что это станет условием для включения в обменные процессы. Несмотря на это, 20 сентября 2022 года его приговорили к трем годам лишения свободы.

13 октября в Москве состоялась трогательная встреча Елетина с родными, после чего он сразу вылетел в Нижний Новгород.

