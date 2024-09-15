Россиянин сорвался с обрыва и погиб в Абхазии

Гражданин России погиб, сорвавшись с обрыва в Абхазии. О трагическом инциденте, произошедшем на выходных, проинформировала пресс-служба республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно опубликованной на сайте МЧС Абхазии информации, все произошло в Сухумском районе республики в селе Верхняя Эшера. По предварительным данным, погибший — 35-летний житель города Нальчик в Кабардино-Балкарии.

«Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 21 час 28 минут. На место происшествия были направлены сотрудники ПСО МЧС и медуправления.», — приводится в сообщении экстренных служб.

Сейчас на месте работают оперативные службы республики. Выясняются все причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что два пилота разбились в Болгарии во время репетиции авиашоу в честь 20-летия вступления страны в НАТО.