Россиянин спас жизнь японке, провалившейся в расщелину на Эвересте

Туристка из Японии при посещении горы Эверест упала в расщелину и могла погибнуть, но ее спас россиянин. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло 20 июня. Группа туристов посещала Эверест, и приезжая из Японии по имени Юки упала в расщелину. Это произошло в километре от монастыря Тенгбоче. Она не сумела оттуда выбраться из-за полученных травм, но тут на помощь пришел путешественник из России.

«Он при помощи веревки спустился за Юки в ледниковый разлом, положил ее на плечо и вскарабкался вместе с ней на поверхность», — указал микроблог.

Японку после этого отправили в больницу на вертолете. Россиянин чуть позже почувствовал себя плохо. По предварительным данным, у него началось кислородное голодание, но он отказался от госпитализации. Мужчина планирует спуститься с Эвереста в долину через несколько дней.

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