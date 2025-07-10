Россиянин стал миллионером благодаря удаче в лотерее

Житель ЯНАО стал миллионером благодаря государственной лотерее. Его выигрыш составил более трех миллионов рублей, хотя сам билет ему обошелся в 70 рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В пресс-службе лотереи подтвердили факт крупного выигрыша, но отметили, что победитель еще не обратился за деньгами. Известно, что выигрышную комбинацию составили числа 30, 31, 32, 33 и 35. Билет мужчина приобрел в приложении.

Отмечается, что это не первый случай, когда обычная семья дважды попадает в число счастливчиков. Ранее жительница Каспийска выиграла пять миллионов рублей, а годом ранее ее муж сорвал миллион в той же лотерее.

Эксперты напоминают, что проверить билеты и получить выигрыш можно в официальных лотерейных центрах или через мобильные приложения. Главное — не затягивать с обращением: на подачу заявления у победителей есть 180 дней. Даже с учетом выплаты налога приз россиянин заберет солидный.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл 100 млн руб. в лотерее.