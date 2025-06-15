Житель Челябинской области выиграл 100 млн руб. в лотерее «Мечталлион»

Стал известен победитель розыгрыша №143 лотереи «Мечталлион». Им стал мужчина из Челябинской области, который выиграл суперприз размером в 100 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости.

143-й тираж лотереи «Мечталлион» был приурочен к Дню России. Суперприз составлял 100 млн руб.

«Счастливчик выиграл суперприз — 100 миллионов рублей, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей», — указали журналистам в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Обладатель главного приза приобрел свой билет в Челябинской области. Те, кто выиграл по 1 млн руб., приобретали счастливые билеты в Свердловской и Орловской областях. Общая сумма выигрышей в этом тираже составила порядка 162,5 млн руб.

Ранее стало известно, кто стал победителем новогоднего розыгрыша государственной лотереи «Столото». Им оказался Александр Куряев, который работает фельдшером в одной из больниц на Сахалине. Он выиграл 1 млрд руб. После уплаты положенных налогов победитель получит на руки 781 598 156 руб.