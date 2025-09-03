Россиянин таинственно погиб на Burning Man: друзья подозревают убийство во время шоу

Россиянин при загадочных обстоятельствах погиб на всемирно известном фестивале Burning Man в США. Тело 37-летнего Вадима Круглова обнаружили в луже крови сразу после кульминационного шоу, друзья уверены, что его убили. Об этом пишет SHOT.

Уроженец Омска Вадим Круглов трагически погиб на знаменитом американском фестивале Burning Man в Неваде. Мужчина, несколько лет проживавший в США, представлял на мероприятии собственный арт-объект. В последний день фестиваля, сразу после традиционного сжигания огромной деревянной статуи, его тело без признаков жизни обнаружили неподалеку от места проведения шоу.

По предварительной информации, россиянин скончался от насильственной смерти. Несмотря на то, что вечером его видели живым и невредимым сотни очевидцев, сам момент трагедии никто не зафиксировал. Друзья погибшего отвергают версию несчастного случая и настаивают на умышленном убийстве. В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция штата, которая опрашивает свидетелей и ищет возможные зацепки.

