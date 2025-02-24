Россиянин трагически погиб после свидания с женой в Египте

Ужин с супругой на отпуске в жарком Египте обернулся для бизнесмена из Твери смертью. Сайт aif.ru выяснил подробности истории с туристом, пообщавшись с родными семьи.

Туристу было 42 года, и, судя по рассказам близких, жизнь у него кипела. Несколько лет назад он блестяще окончил РАНХиГС, а затем снова поступил на психолога. Вдобавок к этому увлекался охотой и вел бизнес, связанный с детьми. Сам мужчина также является отцом двух сыновей. Теперь они остались лишь с матерью, а все из-за неудачного ужина в Египте.

Как выяснили журналисты, турист пошел на свидание с супругой, но после этого почувствовал себя плохо. Врачи тянули с лечением, так как не понимали, что именно беспокоит пациента. Пока в больнице искали причину, у бизнесмена оторвался тромб в легких.

«Случился приступ острого панкреатита. Смена питания, климата, немного алкоголя и такой результат. Врачи в больнице его спасти не смогли», — рассказала aif.ru сестра погибшего.

Врач-хирург Илья Черниковский в беседе с АиФ объяснил, что при обострении панкреатита действовать нужно действительно быстро. Приступ легко приводит к необратимым последствиям: от развития сепсиса до воспаления брюшной области с дистресс-синдромом, то есть, воспалением легких. Такие обострения чаще случаются при нарушении диеты, сочетания жирной и острой пищи с алкоголем.

«Дальнейшие септические нарушения могут приводить к нарушению свертываемости крови, что ведет к образованию тромбов. В том числе тромбов в легочной артерии, что, скорее всего, у туриста и возникло. Это является не инфарктом сердечным, а инфарктом легкого», — продолжил Черниковский.

В семье глубоко опечалены смертью мужчины. Его похоронят на кладбище Дмитрово-Черкассы.

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