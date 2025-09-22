Россиянин умер, поднимаясь пешком на девятый этаж из-за отключенного лифта

В Красноярске мужчина погиб, поднимаясь пешком на девятый этаж из-за отключения лифтов, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.

Отмечается, что россиянин страдал от старой травмы — каждое движение давалось ему с трудом. Когда в многоквартирном доме отключили лифты, мужчине пришлось использовать костыли, чтобы подниматься в собственную квартиру.

Через некоторое время соседи обнаружили мужчину в его же жилище без признаков жизни. Местные жители готовят обращение в прокуратуру и требуют от управляющей компании вернуть лифты в рабочее состояние. Прошлые обращения жильцов ведомства оставляли без ответа.

Подобные инциденты происходят и в других регионах России. Так, в Хабаровском крае санитары были вынуждены спускать пациентов больницы на руках по лестнице, так как пассажирский лифт не работал пять месяцев.

