Россиянин выиграл 140 млн руб. после того, как ему приснился кот

Счастливчик, проживающий в Смоленске, выиграл 140 млн руб. в лотерею благодаря сну о коте, как считает сам мужчина, сообщил РБК.

По сведения издания, 28 августа в 8814-м тираже лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере 140 млн 697 тыс. 536 руб. Победителем оказался смоленский предприниматель Дмитрий М., который приобрел билет за 250 руб. через мобильное приложение.

«Несколько дней до выигрыша мне приснился кот, который запачкал всю квартиру. В народе говорят, что такой сон предвещает финансовую удачу», — поделился Дмитрий.

По словам Дмитрия, в билете он всегда выбирает значимые для его семьи числа — даты рождения близких, а еще одно поле заполняет случайными числами.

С помощью выигрыша счастливчик планирует купить дом с большим участком, расширить бизнес и сделать пожертвования на благотворительность. На участке он собирается обустроить лаунж-зону и бассейн.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выиграл в лотерею 2 млн руб. и не забрал деньги.