Житель Свердловской области выиграл в лотерею 2 млн руб. и не забрал деньги

В первый осенний день, 1 сентября 2024 года, в 134254-м розыгрыше государственной лотереи «Рапидо 2.0» был разыгран главный приз в размере 1 920 425 руб. Победитель, который приобрел свой лотерейный билет через мобильное приложение, живет в Свердловской области, об этом сообщило издание КP.ru .

Информация о том, что он выиграл, пока не дошла до счастливчика, поскольку он еще не обратился в лотерейный центр за своим призом. Вероятно, он не знает о своей удаче.

Проверить результаты своих лотерейных заявок можно через мобильное приложение или на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл в лотерею около 10 млн руб.