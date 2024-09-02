Житель Свердловской области выиграл в лотерею 2 млн руб. и не забрал деньги
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В первый осенний день, 1 сентября 2024 года, в 134254-м розыгрыше государственной лотереи «Рапидо 2.0» был разыгран главный приз в размере 1 920 425 руб. Победитель, который приобрел свой лотерейный билет через мобильное приложение, живет в Свердловской области, об этом сообщило издание КP.ru.
Информация о том, что он выиграл, пока не дошла до счастливчика, поскольку он еще не обратился в лотерейный центр за своим призом. Вероятно, он не знает о своей удаче.
Проверить результаты своих лотерейных заявок можно через мобильное приложение или на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл в лотерею около 10 млн руб.