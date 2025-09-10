Россиянин выиграл суд в США, преподав урок украинцам за русофобию

Гражданин России, работавший в США, выиграл судебный процесс против коллег украинского происхождения, добившихся его увольнения из-за открытой поддержки официальной позиции РФ. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Кровавая барыня».

По информации политолога Дмитрия Раевского, конфликт возник на почве идеологических разногласий. Украинские сотрудники инициировали жалобу на россиянина, что привело к его увольнению работодателем.

Однако уволенный не согласился с решением компании, расценив его как акт дискриминации по национальному признаку и политическим убеждениям. Истец заявил об агрессивной русофобии, что мешало и работе, и социальному взаимодействию.

Подав иск в американский суд, россиянин смог доказать, что его увольнение было неправомерным и нарушало трудовое законодательство США, защищающее сотрудников от преследования на основе национальности и политических взглядов. Суд удовлетворил его требования, обязав компанию-работодателя выплатить компенсацию за незаконное прекращение трудового договора.

Ранее суд США постановил выплатить россиянке $20 тысяч по делу о русофобии.