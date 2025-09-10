Россиянин выиграл суд в США, преподав урок украинцам за русофобию
Россиянин через суд США наказал украинских русофобов с работы
Гражданин России, работавший в США, выиграл судебный процесс против коллег украинского происхождения, добившихся его увольнения из-за открытой поддержки официальной позиции РФ. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Кровавая барыня».
По информации политолога Дмитрия Раевского, конфликт возник на почве идеологических разногласий. Украинские сотрудники инициировали жалобу на россиянина, что привело к его увольнению работодателем.
Однако уволенный не согласился с решением компании, расценив его как акт дискриминации по национальному признаку и политическим убеждениям. Истец заявил об агрессивной русофобии, что мешало и работе, и социальному взаимодействию.
Подав иск в американский суд, россиянин смог доказать, что его увольнение было неправомерным и нарушало трудовое законодательство США, защищающее сотрудников от преследования на основе национальности и политических взглядов. Суд удовлетворил его требования, обязав компанию-работодателя выплатить компенсацию за незаконное прекращение трудового договора.
Ранее суд США постановил выплатить россиянке $20 тысяч по делу о русофобии.